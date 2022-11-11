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Около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу – Шмыгаль

Около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу – Шмыгаль

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что готовность к отопительному сезону в регионах составляет 100%, около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу, передает УНН.

Цитата

"Старт отопительного сезона — это тема, на которой правительство прежде всего фокусирует свое внимание. Сейчас уже около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу. И каждый день эта цифра растет", - отметил он.

Детали

Шмыгаль сообщил, что готовность к отопительному сезону в Украине составляет 100%, но в неприфронтовых областях подключены еще не все объекты через мягкие погодные условия. По его словам, в некоторых регионах уже запущено 100% котельных.

Премьер-министр отметил, что правительство находится "на постоянном контакте с местными властями и делает все, чтобы в домах украинцев было тепло".

Напомним

По всем городам Украины активно продолжается подготовка и развертывание пунктов обогрева – на случай серьезных проблем с жизненно необходимыми коммуникациями, если страна-агрессор не прекратит уничтожение ТЭЦ и ТЭС, сообщил Центр стратегических коммуникаций.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, отопительный сезон, Денис Шмыгаль
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