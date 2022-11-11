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Исторический день: Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон

Исторический день: Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон

Владимир Зеленский

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу", передает УНН.

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"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое. И даже когда еще город не полностью очищен от враждебного присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне", - заявил Зеленский.

Добавим

По его словам, так же было и во всех других городах, освобожденных украинскими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения.

"Украина придет ко всем своим людям. И я благодарю каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге.

Абсолютно каждого – от рядовых к генералам. Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсона", - резюмировал Зеленский.

Ранее

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский
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