Зеленский объяснил, когда представители СМИ смогут попасть в Херсон

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сейчас не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон – нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Зеленского, скоро после того, как украинские силы обороны выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнутся стабилизационные мероприятия, как это было повсюду.

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"Мы последовательно обезвреживаем опасности. Первое – мины. Оккупанты оставили очень много мин и взрывчатки, в том числе на жизненно важных объектах. Будем очищать.

Очень важно: сейчас, когда разминирование еще не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Надо разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - подчеркнул Зеленский.

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Будем возвращать все условия нормальной жизни – настолько, насколько это возможно, резюмировал Президент.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".