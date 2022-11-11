Зеленский собрал Ставку: говорили о событиях на передовой и ситуации в энергетике

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и отметил, что "первое и основное – это ситуация на передовой", передает УНН.

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"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Первое и основное – это ситуация на передовой, конечно, с упором на развитие событий на юге. Но мы не уменьшаем внимания и к другим направлениям. Везде двигаемся, повсюду укрепляем позиции. Держим рубежи в Донецкой области", - отметил Зеленский.

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По его словам, отдельно на Ставке рассмотрели ситуацию в энергетике и ход восстановительных работ.

"Минувшей ночью оккупанты нанесли очередной удар по нашей критической инфраструктуре. Именно поэтому в части страны сегодня утром и днем ​​пришлось применить аварийные отключения электричества. Но в большинстве городов и районов удалось вернуться к графику стабилизационных энергоограничений.

И максимально активно работаем, чтобы усилить наши возможности защищать небо и восстановить все то, что оккупанты все же, к сожалению, разрушили", - резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".