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Макрон поздравил Украину с освобождением Херсона

Макрон поздравил Украину с освобождением Херсона

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил граждан Украины с освобождением Херсона. Свое сообщение французский лидер написал на украинском языке, передает УНН.

Цитата

"Приветствую с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать украинцев и украинок", - написал он в Twitter.

Напомним

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, Херсон возвращается под контроль Украины.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, Эммануэль Макрон
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