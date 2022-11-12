Данилов: никакой "заморозки" войны не будет

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не планирует "замораживать" войну после освобождения Херсона. Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают", - сказал он.

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Данилов подчеркнул, что "крайние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены Херсонскому направлению", и теперь об этом уже можно рассказать.

Также он рассказал о заминировании оккупантами территории на правом берегу Днепра.

"Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению нужно относиться к этому осторожно", - сказал Данилов.

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