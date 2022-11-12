Шольц заявил, что обращается за советами к Меркель

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему продолжает обращаться за советами к своей предшественнице в должности Ангелы Меркель. Об этом он сообщил в ходе дискуссии, организованной вещателем RND, передает УНН.

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"Прежде всего, мы знаем друг друга очень давно и всегда хорошо работали вместе, несмотря на то, что находимся в разных партиях. И это продолжает происходить", – сказал Шольц.

Канцлер также добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами правящих партий" и "не чувствует себя одиноким".

Напомним

Канцлер Олаф Шольц заявил, что приоритет Германии в помощи Украине должен состоять в том, чтобы помочь защитить ее от налетов российской авиации на города и помочь восстановить инфраструктуру.