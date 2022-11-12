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МИД: Франция поддерживает дальнейшие переговоры между Арменией и Азербайджаном

МИД: Франция поддерживает дальнейшие переговоры между Арменией и Азербайджаном

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Франция подтверждает поддержку переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении МИД Франции по результатам встречи, которую министр иностранных дел Катрин Колонна провела с армянским коллегой Араратом Мирзояном, пишет УНН.

Цитата

“Министр подтвердила решительную мобилизацию Франции в поддержку текущих переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам (проект мирного договора, демаркация границы, открытие коммуникаций, гуманитарные вопросы) с целью достижения крепкого мира с полным уважением к территориальной целостности Армении" , – говорится в сообщении.

Детали

Министры обсудили состояние переговоров, в частности, после последних встреч в Праге 6 октября, Брюсселе 2 ноября и Вашингтоне 7 ноября. 

Кроме этого, они сделали первоначальную оценку развертывания гражданской миссии ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, полученной в соответствии с пражскими выводами.

Напомним 

Азербайджан и Армения договорились “не применять силу”, решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Страны также договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

Источник: УНН
Теги: Армения, Азербайджан
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