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Эрдоган собирается снова поговорить с Зеленским

Эрдоган собирается снова поговорить с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается снова поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским о видении мирных переговоров, пишет УНН со ссылкой на Milliyet.

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"Мы думаем, как – вот есть случай с зерновым коридором – отсюда мы можем открыть коридор мира, мы пытаемся это сделать. Для этого, мы считаем, лучшим путем может быть путь от диалога к миру. Конечно, только мнения господина путина здесь недостаточно. Мы также поговорим с Зеленским, что они здесь думают, как они это видят, мы, конечно, поинтересуемся их мнением. И мы будем искать пути, чтобы увидеть, приведет ли это посредничество к миру" , - отметил Эрдоган в интервью турецким СМИ на борту своего самолета, возвращаясь из Узбекистана.

Дополнение

Турция давно указывала на готовность к посредничеству, при этом воздерживаясь от присоединения к санкциям Запада против россии из-за ее вторжения в Украину и поддерживая хорошие отношения как с Киевом, так и с москвой. Она дважды принимала мирные переговоры между москвой и Киевом, но последняя встреча состоялась в марте и не дала результатов.

При посредничестве Турции в частности было заключено "зерновое соглашение" о вывозе из портов Украины заблокированного вторжением рф зерна.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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