Советник Байдена назвал освобождение Херсона "чрезвычайной победой" Украины

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вывод российских войск из украинского города Херсон является "чрезвычайной победой" Украины, заявил в субботу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Салливан добавил, однако, что он еще не подтвердил утверждение россии о том, что она вывела свои войска с западного берега Днепра в Херсонской области, оставив единственный областной центр, захваченный во время вторжения в Украину.

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"Но похоже, что россияне выполнили этот вывод, - сказал он журналистам на борту Air Force One, когда президент США Джо Байден направлялся на саммит в Камбодже. - И похоже, что украинцы только что одержали чрезвычайную победу, когда единственный областной центр, захваченный россией в этой войне, теперь снова находится под украинским флагом".

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Салливан отбросил давление на Зеленского с целью показать открытость к мирным переговорам с москвой, заявив, что Украина является "стороной мира" в конфликте, а россия – "стороной войны". По его словам, россия может закончить войну, просто покинув территорию Украины, тогда как если украинские силы прекратят боевые действия, "это будет конец Украины".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".