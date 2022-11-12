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В Херсон вернулась военная администрация, Нацполиция и СБУ

В Херсон вернулась военная администрация, Нацполиция и СБУ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Херсонской военной администрации Ярослав Янушевич, представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины начали работы по восстановлению жизнедеятельности в Херсоне и области, передает УНН.

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“Господин Президент! В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военная администрация Херсонской области, военная администрация Херсона и военная администрация Херсонского района. Также приступили к исполнению служебных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит мероприятия по разминированию. Занимаемся соответствующим возвращением в город к обычной жизнедеятельности”, – говорится в видеообращении председателя Херсонской ОВА, которое записано рядом со зданием облгосадминистрации города.

Дополнение

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область
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