Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном: детали

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время саммита АСЕАН. Стороны обсудили освобождение Херсона и предстоящие поставки вооружения для ВСУ, передает УНН.

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«Встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я отметил, что, когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку. Я поблагодарил США за будущие решения о предоставлении нам еще большего количества передовой военной техники», - сообщил Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона сообщил о работе над проектом Украины, Камбоджи и Японии по разминированию украинских территорий.