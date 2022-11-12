Украинские военные установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины - Зеленский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные мероприятия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

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"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия. Всюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов", - сообщил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, снабжение воды, тепла, электричества… У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно результат будет наш, украинский.

"Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять любые оставленные оккупантами здания и предметы. Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно перескажите им это. В Херсоне работают десять групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения сил обороны. Сегодня один из наших саперов, к сожалению, получил ранения во время разминирования административного здания. Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте сами осторожны и сообщайте работникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности. Это очень важно", - резюмировал Зеленский.

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Дополнение

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".