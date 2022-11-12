Шольц анонсировал новые санкции ЕС против Ирана за жестокое подавление протестов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз на следующей неделе ужесточит санкции против Ирана за жестокое подавление протестов в этой стране. Об этом политик сказал в программе Kanzler kompakt, сообщает УНН.

Цитата

“За проявленную жестокость к человеческой жизни одних слов недостаточно. Поэтому мы принимаем меры. Евросоюз уже ввел несколько пакетов санкций. Основное внимание сосредоточено на ответственных за это насилие над собственным народом. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство”, – заявил Шольц.

Детали

По словам Шольца, в планах созвать специальную сессию Комитета ООН по правам человека на тему расследования преступлений иранского режима. Иран является членом ООН и обязался поддерживать и защищать права человека, это мерило, по которому мир оценивает действия иранского руководства, сказал канцлер.

Он подчеркнул, что иранское правительство несет ответственность за нынешнюю вспышку насилия.

Шольц также упомянул тот факт, что Иран поставляет россии беспилотники, которые атакуют инфраструктуру Украины.

“Всё это совершенно неприемлемо. Мы призываем к немедленному прекращению насилия. Мы призываем освободить политических заключенных и журналистов», – заявил Шольц.

Добавим

В середине октября блок из 27 стран уже ввел санкции против иранской "полиции морали" и 11 официальных лиц, включая министра связи.

Иран предупредил о "пропорциональном и "твердом" ответе после того, как Германия заявила, что Европейский союз стремится принять новые санкции против страны в связи со смертельным подавлением протестов.

Что предшествовало

Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, умерла 16 сентября, через три дня после ее ареста в Тегеране "полицией морали" за якобы нарушение исламского дресс-кода для женщин.

Гнев вспыхнул на ее похоронах в прошлом месяце и быстро вызвал самую большую волну протестов, потрясших Исламскую республику почти за три года. Молодые женщины возглавили атаку, сожгли свои хиджабы и столкнулись с силами безопасности.

Спустя пять недель после смерти Амини демонстрации не собираются заканчиваться. Их подпитывает общественное возмущение репрессиями, которые унесли жизни других молодых женщин и девушек.