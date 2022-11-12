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Венгерский депутат пожелал Польше вернуть общую границу с Венгрией: в МИД Украины отреагировали

Венгерский депутат пожелал Польше вернуть общую границу с Венгрией: в МИД Украины отреагировали

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Спикер МИД Олег Николенко призвал венгерское правительство осудить заявления депутата Ласло Тороцкая, пожелавшего Польше на День независимости вернуть общую границу с Венгрией, передает УНН.

Цитата

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкая к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", - написал Николенко.

Контекст

Крайний правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкой пожелал Польше по случаю Дня независимости вновь иметь общую границу с Венгрией.

Тороцкой в Twitter пожелал Польше, чтобы они вскоре "снова встретились на общей польско-венгерской границе".

Твит он проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр пожимают руку у пограничного столба.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша, Венгрия
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