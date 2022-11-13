Президент Молдовы приветствовала освобождение Херсона от оккупантов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Молдовы Мая Санду приветствовала освобождение Херсона от российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Санду.

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"Над Херсоном снова развевается украинский флаг. Молдова солидарна с тысячами отважных херсонцев, празднующих освобождение города!" – написала Санду.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил граждан Украины с освобождением Херсона.