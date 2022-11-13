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Президент Молдовы приветствовала освобождение Херсона от оккупантов

Президент Молдовы приветствовала освобождение Херсона от оккупантов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Молдовы Мая Санду приветствовала освобождение Херсона от российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Санду.

Цитата

"Над Херсоном снова развевается украинский флаг. Молдова солидарна с тысячами отважных херсонцев, празднующих освобождение города!" – написала Санду.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил граждан Украины с освобождением Херсона.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, Херсон и Херсонская область
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