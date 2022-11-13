Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,38 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ВСУ закуплено более 13 млн единиц оружия и техники: какие из них отечественного производства
ВСУ закуплено более 13 млн единиц оружия и техники: какие из них отечественного производства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5280

Демократы сохраняют контроль в Сенате США – Bloomberg

Демократы сохраняют контроль в Сенате США – Bloomberg

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Демократы, по прогнозам, получат достаточное количество мест, чтобы сохранить контроль над Сенатом США. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что баланс сил в Сенате в настоящее время разделен: 50 республиканцев и 50 сенаторов, объединившихся с демократами. На выборах будут разыграны 35 мест в Сенате, включая внеочередные выборы в Оклахоме для заполнения вакантного места.

Добавим

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.

Напомним

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы.

Источник: УНН
Теги: выборы, США
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.