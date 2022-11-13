В Киево-Печерской Лавре молятся о россии - обнародовано видео

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Священник и преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омелян в своем Facebook опубликовал видео, где на территории Киево-Печерской Лавры идет молебен о россии. Об этом сообщает УНН.

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«На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о россии. Наши защитники Родины отдают свою жизнь защищая государство и народ, а в УПЦ, и что вроде бы не МП, и что предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью" – все еще молится о россии. “Колокол плывет, плывет над россией, пробуждается матушка-русь”. Видео получил от выпускника КПБА, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре», – сообщил Омелян.

Напомним

В России хотят создать частную военную организацию (ЦВК) при русской православной церкви для войны в Украине.



