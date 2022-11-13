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Подоляк назвал условия, при которых россия выведет свои войска из Украины

Подоляк назвал условия, при которых россия выведет свои войска из Украины

Михаил Подоляк

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россия будет готова к переговорам и выводу войск после освобождения Донецка или Луганска. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.

Цитата

«Д—деморализация. Поддержка войны в россии стремительно летит ко дну. От олигарха до сапожника формируется мнение: «Пора заканчивать». Политически и психологически россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска», – написал Подоляк.

Напомним

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия на своей странице в Telegram подчеркнул, что Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены.

Источник: УНН
Теги: война
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