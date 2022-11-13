Подоляк назвал условия, при которых россия выведет свои войска из Украины

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россия будет готова к переговорам и выводу войск после освобождения Донецка или Луганска. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.

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«Д—деморализация. Поддержка войны в россии стремительно летит ко дну. От олигарха до сапожника формируется мнение: «Пора заканчивать». Политически и психологически россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска», – написал Подоляк.

Д— Деморализация. Поддержка войны в России быстро летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мнение: «Пора заканчивать». Политически и психологически Россия еще не созрела для подлинных переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022

Напомним

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия на своей странице в Telegram подчеркнул, что Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены.



