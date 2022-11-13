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Флаг Украины подняли на Антоновском мосту

Флаг Украины подняли на Антоновском мосту

Антоновский мост после обстрелов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинские военные подняли государственный флаг над Антоновским мостом на Херсонщине. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, передает УНН.

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«Флаг Украины на Антоновском мосту», - написал Мысягин в подписи к видео, которое обнародовал в своем телеграмм-канале.

Добавим

В Херсонской области военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского подняли украинский флаг в центре села Львове.

Видео обнародовало Министерство обороны.

"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львове Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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