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ВР готовит обращение к международным партнерам с призывом исключить РФ из G20

ВР готовит обращение к международным партнерам с призывом исключить РФ из G20

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Верховная рада Украины готовит обращение к международному сообществу с призывом исключить РФ из G20. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Саммит G20 в Индонезии на острове Бали состоится 15– 16 ноября.

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"В связи с этим Парламент готовит обращение с призывом к международным партнерам относительно исключения РФ из "Группы двадцати" (G20). Соответствующее постановление будет внесено и проголосовано в ВРУ уже на следующей неделе", - сообщил нардеп.

Он также добавил, что заменить РФ в группе 20 должна Украина.

Напомним

В 2014 году после аннексии Крыма РФ уже выгнали из «большой восьмерки» (G8).

Источник: УНН
Теги: G20
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