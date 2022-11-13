Жителей Херсонской области призвали не собираться толпой, идет разминирование территорий

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей области не собираться толпой, ведь продолжаются работы по разминированию территории. Завтра пройдет разминирование центра Херсона. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Уже второй день подряд происходит празднование освобождения Херсонской области, люди выходят на площади с украинскими флагами, радуются, благодаря ВСУ. Но хочу предостеречь. Сейчас ведутся работы по разминированию. Враг заминировал почти все. Я вас очень прошу, не надо собираться в людных местах. Более того, завтра, 14 ноября, будут проводиться разминочные работы в центре города. Поэтому прошу не заезжать в центральную часть города», – сообщил Янушевич.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. Повсюду на освобожденной территории много работы у взрывотехников, изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов.