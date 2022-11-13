Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,38 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ВСУ закуплено более 13 млн единиц оружия и техники: какие из них отечественного производства
ВСУ закуплено более 13 млн единиц оружия и техники: какие из них отечественного производства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8160

Зеленский отреагировал на взрыв в центре Стамбула

Зеленский отреагировал на взрыв в центре Стамбула

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших, пострадавших во время сегодняшнего инцидента в центре Стамбула, пишет УНН.

Цитата

"С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", - написал Зеленский.

Напомним

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что сегодня около 16:20 (15:20 по Киеву) на популярном пешеходном проспекте Истикляль произошел взрыв. 

Президент Турции сообщил, что в результате взрыва на пешеходном проспекте Истикляль погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Турция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.