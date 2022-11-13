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Зеленский о саммите G20: мы ответим на многие вопросы, которые звучат сейчас

Зеленский о саммите G20: мы ответим на многие вопросы, которые звучат сейчас

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на саммите G20 во вторник в онлайн формате, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

"Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы дадим ответы на многие звучащие сейчас вопросы. Публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает. Уже во вторник – мое обращение", - сказал он.

Напомним 

Верховная рада Украины готовит обращение к международному сообществу с призывом исключить рф из G20.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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