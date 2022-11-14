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Байден прибыл на Бали для участия в G20

Байден прибыл на Бали для участия в G20

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент США Джо Байден в воскресенье приземлился на Бали, Индонезия, для участия в саммите G20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и другими лидерами, чтобы обсудить ряд геополитических вопросов на этой неделе, включая войну в Украине, напряженность в Тайваньском проливе и продолжающиеся продовольственный, энергетический и климатический кризис, пишет издание.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии. Глава государства подчеркнул, что выступит на саммите G20 с обращением во вторник.

Министр иностранных дел россии сергей лавров возглавит российскую делегацию на саммите лидеров G20. Поскольку кремль заявил, что президент владимир путин "слишком занят, чтобы принять в нем участие".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что путин не участвует в саммите G20, вероятно потому, что ему пришлось бы столкнуться с критикой со стороны многих участников.

Источник: УНН
Теги: G20, Джо Байден
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