ВР призовет партнеров исключить россию из G20: подготовили обращение

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада Украины зарегистрировала постановление о призыве к участникам саммита G20 исключить россию из состава этой организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект постановления №8203.

Детали

Народные депутаты отметили, что российская федерация "приступила к новому этапу своего позорного существования и прибегла к ядерному шантажу ради террора и держания в страхе не только европейского континента, но и всего мира".

В постановлении подчеркнули, что на фоне многочисленных военных поражений руководство россии сознательно выбрало тактику террористических массовых атак на критическую гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению во время отопительного сезона и создать настоящую гуманитарную катастрофу.

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"Учитывая выдающуюся роль Группы Двадцати в поддержании устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и развития мировой экономики во благо всех народов, а также учитывая, что благосостояние государств мира напрямую зависит от их способности поддерживать мир и безопасность и взаимодействовать на этом направлении между собой на основе норм международного права, Верховная Рада Украины обращается к государствам Группы Двадцати по поводу исключения российской федерации из состава этой Группы, как не подпадающей ни под один из названных критериев", – говорится в постановлении.

Дополнение

15 ноября в Индонезии состоится саммит G20, во время которого президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам 20-ти самых влиятельных государств мира.

Накануне Верховная рада Украины анонсировала, что готовит обращение к международному сообществу с призывом исключить рф из G20.

Владимир Зеленский заявил, что выступит на саммите G20 в онлайн формате.

Российский диктатор владимир путин не поедет на саммит G20 и не будет обращаться к его участникам.