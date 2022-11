Первые кадры: Reuters сообщил о посещении Зеленским Херсона

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Reuters сообщил о посещении Президентом Владимиром Зеленским Херсона. Первые кадры оттуда публикует в том числе советник главы МВД Антон Геращенко в Twitter, пишет УНН.

Детали

Так, о том, что Президент Зеленский посетил уволенный Херсон, написало Reuters. "Мы идем вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - сказал он нашим бойцам. Президент также поблагодарил страны НАТО и всех наших союзников за поддержку", - пишет Геращенко и публикует фото.

President @ZelenskyyUa arrived to liberated Kherson, - @Reuters



"Быт moving forward. , he told our soldiers. President ishanhanted NATO countries и все из наших лиц для их поддержки. pic.twitter.com/h3pvnvFuo7