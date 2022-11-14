Новости: Политика
14 ноября 2022, 12:13 • Виктория Данильченко • 10950
"Херсон – Украина": Зеленский поделился фото из освобожденного города
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Фотографии с визита глава государства опубликовал в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Херсон – Украина", – так подписал президент фото из поездки в освобожденный город.
Напомним
О том, что Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон, сначала написало Reuters.
"Мы идем вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – сказал президент.
Источник: УНН
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