"Херсон – Украина": Зеленский поделился фото из освобожденного города

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Фотографии с визита глава государства опубликовал в Telegram, передает УНН.

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"Херсон – Украина", – так подписал президент фото из поездки в освобожденный город.

Напомним

О том, что Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон, сначала написало Reuters.

"Мы идем вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – сказал президент.