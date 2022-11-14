Байден и Си Цзиньпин встретились на Бали

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент США Джо Байден и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретились на Бали в Индонезии, где 15 ноября состоится саммит G20. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.

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"Глава КНР Си Цзиньпин проводит встречу с президентом США Джозефом Байденом до открытия саммита "Группы двадцати" G20 на индонезийском курортном острове Бали", – говорится в сообщении.

Напомним

В преддверии встречи Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 Китай заявлял, что Соединенные Штаты должны работать вместе с Пекином, чтобы избежать недоразумений и ошибочных суждений.