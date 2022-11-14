По итогам саммита G20 не будут приниматься резолюции, осуждающие россию - FT

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По итогам саммита G20 не будет принятия конкретных резолюций, осуждающих российскую агрессию на территории Украины. Участники саммита сделают заявление о том, что сейчас "не время для войны". Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет газета, в преддверии официального двухдневного саммита первая встреча президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпин в качестве лидеров, где обсудят потенциальные области сотрудничества, имеет целью остановить ухудшение отношений, которое определяет раскол между Востоком и Западом.

Несмотря на то, что российский диктатор владимир путин не будет присутствовать лично, а также не выступит онлайн с обращением, российские официальные лица (во главе с руководителем мид рф сергеем лавровым) остаются участниками официальных переговоров G20, на которых пока не удалось прийти к консенсусу, пишет издание.

Как заявил газете высокопоставленный немецкий представитель G20, соглашение о формулировках, осуждающих россию на саммите, не будет. Такую же оценку дали и другие участники западных делегаций.

На встречах за закрытыми дверями по составлению коммюнике саммита Китай решительно поддержал россию, препятствуя попыткам западных официальных лиц включить в него формулировки, осуждающие войну, отмечает издание.

Источники, проинформированные о ситуации, отмечают, что наиболее вероятным является либо “широкое, неконкретное” заявление о том, что сейчас “не время для войны”, либо совместное заявление 19 или 18 стран.

Также газета пишет, что отсутствие путина на саммите может усилить внимание к лидеру КНР, поскольку многие другие члены G20 обеспокоены его отношениями с кремлем.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии. Глава государства подчеркнул, что выступит на саммите G20 с обращением во вторник.

Министр иностранных дел россии сергей лавров возглавит российскую делегацию на саммите лидеров G20. Поскольку кремль заявил, что президент владимир путин "слишком занят, чтобы принять в нем участие".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что путин не участвует в саммите G20, вероятно потому, что ему пришлось бы столкнуться с критикой со стороны многих участников.