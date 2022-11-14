Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,70 1,3201 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Цены просели на 10-15%" - риэлтор рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве
"Цены просели на 10-15%" - риэлтор рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15975

"Находятся не в той позиции, чтобы диктовать условия": МИД отреагировал на заявления россии относительно отказа вывести войска

"Находятся не в той позиции, чтобы диктовать условия": МИД отреагировал на заявления россии относительно отказа вывести войска

КИЕВ. 14 ноября. УНН. россия находится не в той позиции, чтобы диктовать условия. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, реагируя на сообщение СМИ о заявлении мид рф, что "россия не воспринимает предварительных условий в отношении Украины, в частности требования вывести войска", передает УНН.

Цитата

“россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь стабильного мира будет невозможно”, – написал спикер в своем Facebook, реагируя на сообщение СМИ о заявлении мид рф, что "россия не воспринимает предварительных условий в отношении Украины, в частности требования вывести войска. В диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россия будет готова к переговорам и выводу войск после освобождения Донецка или Луганска.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.