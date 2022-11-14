Военная тренировочная миссия ЕС для Украины заработает через несколько недель - Боррель

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Страны Европейского Союза сегодня утвердят решение о развёртывании тренировочной миссии для украинских военных, которая начнет работать через несколько недель. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета по иностранным делам, пишет УНН со ссылкой на заявление на сайте Европейской службы внешних связей.

Цитата

"Сегодня важным решением является запуск учебной миссии (по военной помощи) украинской армии (EUMAM). Как вы знаете, мы это обсуждали и приняли решение в рекордно короткий срок. Миссия будет запущена и будет работать через несколько недель", - отметил глава дипломатии ЕС.

Детали

Как сообщил Боррель, миссия будет расположена в Польше и предусматривает тренировку около 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Он добавил, что есть много стран, желающих участвовать в этой обучающей миссии.

Глава дипломатии ЕС призвал продолжать военную поддержку Украины и оказывать давление на россию.

"Мы обсудим объем нашей военной поддержки, который больше, чем говорят некоторые новости. Я считаю, что очень важно выложить на стол правильные цифры. Безусловно, военная поддержка Европейского Союза и государств-членов достаточно важна", – подытожил он.

Напомним

США намерены в ближайшие недели объявить об очередном пакете военной помощи Украине.