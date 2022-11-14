Великобритания объявила о выделении 5,7 млн евро на восстановление энергосистемы Украины

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил первый транш в рамках британского финансирования для Фонда энергетической поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

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«Сегодня министр иностранных дел должен подписать соглашение с министром энергетики Украины Германом Галущенко вместе с заместителем директора Секретариата Энергетического Сообщества Дирком Бушле о переводе первых 5 миллионов фунтов стерлингов (5,7 млн евро)», - говорится в заявлении.



Детали



Как сказано в заявлении, эта поддержка поможет с существенным ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также возобновит электроснабжение домохозяйств и ключевых объектов. Великобритания является крупнейшим донором Фонда, а также направляет больничные генераторы и финансовую гарантию для государственного энергопоставщика Украины.

По словам министра иностранных дел страны Джеймса Клеверли, у Украины будет дальнейшая поддержка от Великобритании, чтобы сохранить свет по всей стране и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими атаками.

«Атаки россии на жизненно важную инфраструктуру показывают, что пути прибегают к отчаянным мерам. Но даже несмотря на ракетные обстрелы и отключение света, решительность украинского народа остается несокрушимой. Правительство Украины заявило, что ему нужно специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической национальной инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу. Великобритания сделала наибольшее на сегодняшний день пожертвование в этот фонд. Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали путину, что его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление», - добавил чиновник.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россия пытается сломать нас, обстреливая энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев накануне зимы без тепла и света. Сегодня поддержка международных партнеров важна как никогда.

«Великобритания помогает энергетическому сектору Украины с начала российского вторжения. Сегодня она вносит значительный вклад в Фонд поддержки энергетики. Это позволит закупить необходимое оборудование для наших энергетических компаний, что сложно сделать в рамках гуманитарной помощи. Большая благодарность нашим британским партнерам и Секретариату Энергетического Сообщества за помощь в борьбе с россией на энергетическом фронте», - отметил Галущенко.

Дополнение

Великобритания усилит поддержку украинских солдат в течение зимы, поскольку приближается ключевая битва в Херсоне.