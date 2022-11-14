Литва передала Украине партию бронетранспортеров М113 с минометами

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Литва передала Украине еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает УНН.

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"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы. Всего в Украину отправлено 62 М113 разного назначения", - написал министр.

Напомним

В сентябре Литва передала Украине 105-миллиметровые гаубицы.