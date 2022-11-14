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РосСМИ сообщили о переговорах рф и США в Анкаре: у путина ответили

РосСМИ сообщили о переговорах рф и США в Анкаре: у путина ответили

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские СМИ сообщили о переговорах российской и американской делегаций в США. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков в комментарии российским журналистам не опроверг и не подтвердил эту информацию, передает УНН.

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"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах россии и США в Анкаре", – сказал песков.

Добавим

По информации российских СМИ, в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. Тема переговоров неизвестна. Встреча раньше не анонсировалась.

Источник: УНН
Теги: США, Россия
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