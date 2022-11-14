Зеленский в Херсоне: рф показала, что может убивать, а украинские воины - что убить Украину невозможно

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в освобожденном Херсоне, заявил, что россия показала всему миру, что она может убивать, но украинские военные показали, что убить Украину невозможно. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Зеленский заметил, что российские войска оставили в Херсонской области большое количество разрушенных домов и других сооружений, повреждены коммуникации, расстреляны автомобили.

Цитата

«Это то, что наделала российская федерация в нашем государстве, показала всему миру, что она может убивать. Но все мы, наши Вооруженные Силы, наша Нацгвардия, разведка показали, что убить Украину невозможно», – подчеркнул Президент.

Детали

Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских военных, которые принимали участие в освобождении Херсонской области, и отметил, что для него честь быть сегодня вместе с ними в украинском Херсоне.

«От этого очень тепло на сердце, на душе. Хочу поблагодарить вас за то, что вы такие есть и что возвращаете Украину в Херсонскую область. Возвращаем наши Вооруженные Силы, наше государство, наш флаг», – сказал Президент.

Во время рабочей поездки в деоккупированный Херсон Президент Украины принял участие в церемонии поднятия Государственного флага на центральной площади города, во время которой раздавался Государственный гимн.

Зеленский пообщался с жителями Херсона, которые в течение месяцев демонстрировали стойкость и верили в возвращение Украины.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные меры. Повсюду на освобожденной территории много работы у взрывотехников, изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов.

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины.

14 ноября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон.

В его присутствии в деоккупированном Херсоне официально подняли украинский флаг.