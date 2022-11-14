"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли 12 судов из 400 тысяч тонн агропродукции

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из портов Большой Одессы за последние двое суток вышло еще 12 кораблей из 400 тысяч тонн агропродукции. Они отправились в страны Африки, Азии и Европы, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

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«За последние двое суток из портов Большой Одессы вышло 12 судов из 400 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тысяч тонн украинской пшеницы в Оман. Также 55 тысяч тонн уходят в Йемен, жители которого находятся на грани голода. В Ливию 25 тысяч тонн зерна забрал балкер EAST WIND 1», - говорится в сообщении.



Детали

По данным ведомства, за два дня порты Большой Одессы приняли под загрузку 8 судов. Совокупная грузовместимость составляет 200 тысяч тонн агропродукции.

По «зерновому коридору» сейчас в направлении Украины движется 6 судов для загрузки 317 тысяч тонн агропродукции.

Как отмечается, с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 456 судов, экспортировавших 10,7 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Дополнение

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и рф отдельно) о безопасном проходе судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения россии 24 февраля.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле, косвенно помогло отвлечь от крайней бедности около 100 млн человек.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму. Однако уже 2 ноября минобороны рф изопределило, что российская сторона возобновляет участие в "зерновом соглашении".