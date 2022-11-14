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"Вот так выглядит освобождение": Минобороны о визите Зеленского в Херсон меньше чем через неделю после деоккупации

"Вот так выглядит освобождение": Минобороны о визите Зеленского в Херсон меньше чем через неделю после деоккупации

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство обороны Украины опубликовало фото президента Владимира Зеленского в Херсоне, в который он прибыл менее чем через неделю после деоккупации, передает УНН.

Цитата

"Еще неделю назад Херсон был оккупирован. Сегодня президент Украины Зеленский приехал посетить город. Вот так выглядит освобождение. Вот так выглядит мужество!" – говорится в сообщении.

Напомним

14 ноября агентство Reuters сообщило о визите Владимира Зеленского в Херсон. Позже президент поделился фото из освобожденного города.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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