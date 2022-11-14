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"Ближайшие месяцы будут трудными": Столтенберг назвал освобождение Херсона свидетельством важности поддержки Украины

"Ближайшие месяцы будут трудными": Столтенберг назвал освобождение Херсона свидетельством важности поддержки Украины

Йенс Столтенберг (слева)

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник назвал освобождение Херсона свидетельством важности постоянной поддержки Украины, пишет УНН.

Цитата

"Вывод (сил - ред.) россии из Херсона демонстрирует невероятное мужество украинских вооруженных сил. Но это также свидетельствует о важности нашей постоянной поддержки Украины", - сказал Столтенберг, говоря о жестокой агрессивной войне россии и поддержке НАТО Украины, во время пресс-конференции в понедельник, 14 ноября.

Он подчеркнул, что "мы не должны совершать ошибку, недооценивая россию".

“Вооруженные силы россии сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И россия продемонстрировала готовность нести значительные потери. Они также проявили чрезвычайную жестокость. Мы все видели ужасающие сцены с освобожденных территорий, а также неизбирательные нападения на гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Ближайшие месяцы будут трудными. Цель путина - оставить Украину в холоде и темноте этой зимой. Поэтому мы должны придерживаться курса", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним

Советник Байдена назвал освобождение Херсона "чрезвычайной победой" Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, война, Херсон и Херсонская область, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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