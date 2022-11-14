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Генсек НАТО: Украине решать, какие условия переговоров с россией приемлемы

Генсек НАТО: Украине решать, какие условия переговоров с россией приемлемы

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина должна решать, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец войне, которую россия ведет против страны, заявил в понедельник во время пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

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"Украине решать, какие условия приемлемы. Мы должны их поддерживать", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что "мы не должны совершать ошибку, недооценивая россию". "Они по-прежнему контролируют большие части Украины. (...) Что мы должны сделать, так это поддержать Украину, укрепить их позиции", - добавил Столтенберг.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает освобождение Херсона свидетельством важности постоянной поддержки Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, война, Йенс Столтенберг, переговоры

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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