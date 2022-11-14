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Война рф против Украины показала, что геноцид и терроризм не были искоренены, но есть надежда на справедливость – Резников

Война рф против Украины показала, что геноцид и терроризм не были искоренены, но есть надежда на справедливость – Резников

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война россии против Украины показала, что геноцид и спонсируемый государством терроризм не были искоренены, но достоинство все еще существует и все еще есть надежда на справедливость. Об этом он написал в Twitter и опубликовал фото украинских военных в Херсоне, передает УНН.

Цитата

«Война россии против Украины многое продемонстрировала миру. К сожалению, это показало, что геноцид и спонсируемый государством терроризм не были искоренены. Но это также показало, что достоинство все еще существует, что храбрость не исчезла и что все еще есть надежда на справедливость», - написал Резников.

Дополнение

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 14 ноября в деоккупированном городе официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что украинские военные начали проводить операцию по деоккупации Херсона в начале сентября.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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