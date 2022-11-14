Украина готова к миру, но для всей нашей страны – Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина готова к миру, но миру для всей страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Херсоне, передает УНН со ссылкой на ОП.

Зеленский подчеркнул, что Украина не верит заявлениям россии, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество.

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«Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии», – отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором.

«Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет», – подчеркнул Зеленский.

Президент акцентировал, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать захваченное.

«Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому (росские войска – ред.) отошли или бежали – мы считаем, что бежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня на Херсонщине», – отметил Зеленский.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россия будет готова к переговорам и выводу войск после освобождения Донецка или Луганска.

россия находится не в той позиции, чтобы диктовать условия, заявлял спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, реагируя на сообщение СМИ о заявлении МИД рф, что "россия не воспринимает предварительных условий в отношении Украины, в частности требования вывести войска.