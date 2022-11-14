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В ЕС официально запустили военную тренировочную миссию для Украины

В ЕС официально запустили военную тренировочную миссию для Украины

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских военных. Об этом сообщает представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии, передает УНН.

Цитата

«Совет ЕС запустил учебную миссиию (по военной помощи) украинской армии (EUMAM), чтобы поддержать Украину в продолжающейся агрессивной войне россии и провести обучение до 15000 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Решение вступает в силу после опубликования в Официальном журнале», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что страны Европейского Союза сегодня, 14 ноября утвердят решение о развёртывании тренировочной миссии для украинских военных, которая начнет работать через несколько недель.

Как сообщил Боррель, миссия будет расположена в Польше и предусматривает тренировку около 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Он добавил, что есть много стран, желающих участвовать в этой обучающей миссии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, война
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