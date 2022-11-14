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Заявления на G20: Канада одобрила новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов

Заявления на G20: Канада одобрила новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов

Премьер-министр Джастин Трюдо выступает с речью перед саммитом лидеров G20

Источник: Канадская пресса

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Канада предоставит Украине дополнительные 500 миллионов долларов военной помощи и добавит имена 23 россиян в свой список санкций, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G20 на Бали в Индонезия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадскую телерадиовещательную корпорацию CBC.

Цитата

«Эта дополнительная военная помощь поддержит украинцев, поскольку они будут смело продолжать борьбу против незаконного вторжения владимира путина, тогда как эти новые санкции создадут дополнительное давление на тех, кто поддерживает эти военные действия», — сказал Трюдо в заявлении.

Детали

Министерша иностранных дел Мелани Жоли рассказала, что санкции касаются лиц, ответственных за преследование российского диссидента Владимира Кара-Мурзы, которого заключили в тюрьму и обвинили в распространении дезинформации о российских военных.

23 человека, добавленных в санкционный список, являются членами российского аппарата юстиции и безопасности, которые, по словам премьер-министра, были непосредственно причастны к «систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции».

После вторжения России в Украину в феврале Канада попала под санкции против более чем 1400 российских физических и юридических лиц.

Напомним

Вчера США сообщили, что намерены в ближайшие недели объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, военная помощь
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