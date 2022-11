Кулеба обсудил с латвийским коллегой следующие санкции ЕС

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем следующие санкции ЕС. Украина и Латвия также продолжают работать вместе, чтобы обеспечить функционирование зернового коридора, передает УНН.

Цитата

«Я говорил с Эдгаром Ринкевичем. Увольнение Херсона продолжает вдохновлять наших партнеров. Мы обсуждали следующие санкции ЕС. Мы разделяем мнение, что любая отмена уже введенных норм создаст опасный прецедент. Мы продолжаем работать вместе, чтобы обеспечить функционирование зернового коридора», – написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Украина перенимает опыт Латвии по реабилитации пациентов после ампутаций конечностей.

В Латвии начали шить зимнюю форму для ВСУ.

I spoke to @EdgarsRinkevics. The liberation of Kherson keeps inspiring our partners. We discussed next EU sanctions. We share a view that any lifting of the already imposed ones would set a dangerous precedent. We keep working together to ensure functioning of the grain corridor.