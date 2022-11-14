"Именно россия виновата в разделении мира и должна за это ответить": Кислица представил проект резолюции о репарациях рф Украине

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Во время выступления на заседании чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица представил проект резолюции, согласно которому должен быть создан механизм выплаты россией репараций за развязанную войну в Украине. Он подчеркнул, что на сегодня именно москва виновата в разделении мира, поэтому должна быть привлечена к ответственности, передает УНН.

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"Именно российская федерация угрожает механизму международной безопасности и подрывает хрупкую стабильность, достигнутую после Второй мировой войны. На самом деле именно россия должна обвиняться в разделении мира. Предложение, которое сегодня перед вами — это провозглашение того, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение ею международного права в Украине. Это подтверждение необходимости в создании конкретного механизма репараций, который вдохнет жизнь в эту декларацию", - сказал Кислица.

Детали

По его словам, проект резолюции содержит призыв к государствам-членам ООН объединиться и разработать законную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины, фиксации доказательств зверств и "сохранения надежды на справедливость для миллионов тех, чья жизнь навсегда сменили имперские неоколониальные амбиции маленького правителя большой страны". Кислица добавил, что это предложение применимо не только в отношении российско-украинской войны.

"Это будет работать во благо всех тех, кому угрожают сейчас или могут угрожать позже путем применения силы. Наша реакция должна быть соответствующей, и уберечь любого агрессора от соблазна начать войну. Это вопрос, который мы сегодня решаем", - подчеркнул он.

Он добавил, что декларация построена на принципах многосторонности, поскольку Украина призывает все государства, разделяющие ценности Устава ООН, принять участие в создании механизма.

"Украина подчинена прозрачному, беспристрастному и объективному процессу, который будет руководить и будет контролировать международное сообщество, чтобы избежать даже малейшего ощущения предвзятости", - добавил он.

В итоге он отметил, что Киев планирует продолжать сотрудничество с ООН в этом процессе, в частности с ЮНЕСКО и Чрезвычайными силами ООН (UNEF), чтобы оценить ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию Украины, окружающей среде в результате войны.

Напомним

В преддверии 11-й чрезвычайной специальной сессии ООН опубликовало проект резолюции, призывающей к созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной рф против Украины.