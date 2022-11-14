США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставкам технологий в рф

КИЕВ. 14 ноября. УНН. США объявили о введении санкций против более четырех десятков физических и юридических лиц, обеспечивающих работу нелегальных схем поставок технологий для российского ВПК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное сообщение Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC), американского Минфина.

Цитата

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) совместно с Государственным департаментом США санкционировало транснациональную сеть закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса», - говориться в сообщении.

Добавим

OFAC также ввело ограничение против глобальной сети финансовых посредников, помощников и других лиц, связанных с двумя ключевыми элитами, связанными с кремлем, чьи судьбы связаны с Западом.

«Всего в результате сегодняшних действий было выявлено 14 физических и 28 юридических лиц, а восемь воздушных судов были признаны заблокированными», - говориться в сообщении.

В частности, ограничения введены против российского производителя микросхем АО ПКК «Миландр», а также трех связанных с ним компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии.

Кроме того, санкции введены против членов семьи российского олигарха Сулеймана Керимова, а также их состояния, риелторских компаний во Франции и руководящего персонала, который помогал им вести этот бизнес и отмывать средства.

Кроме того, OFAC объявил о блокировке восьми самолётов компании Emperor Aviation Ltd, базирующихся на Мальте и в россии.

Ранее

США ввели санкции против 12 иранских официальных лиц и двух организаций за подавление массовых демонстраций, вызванных смертью Махсы Амини, которая умерла, находясь под стражей в полиции.