За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах: в ОП отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям для Украины

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Так в Telegram на принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины отреагировал глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

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"За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Отныне это воля ООН. Все будет Украина.

Дожмем, раздавим, победим", - написал Ермак.

Ранее

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой должен быть создан механизм выплаты россией репараций за развязанную войну в Украине.

За проголосовавшие 94 страны. Против – 14 и 73 – воздержались. Проект резолюции подготовила Украина при соавторстве около полусотни стран.