Новости: Политика
14 ноября 2022, 21:03 • Тоня Туманова • 10140
За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах: в ОП отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям для Украины
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Так в Telegram на принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины отреагировал глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Цитата
"За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Отныне это воля ООН. Все будет Украина.
Дожмем, раздавим, победим", - написал Ермак.
Ранее
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой должен быть создан механизм выплаты россией репараций за развязанную войну в Украине.
За проголосовавшие 94 страны. Против – 14 и 73 – воздержались. Проект резолюции подготовила Украина при соавторстве около полусотни стран.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram