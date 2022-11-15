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В МИД призвали Сербию не разрешать вещание russia today

В МИД призвали Сербию не разрешать вещание russia today

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал Сербию не выдавать разрешение на вещание российского пропагандистского канала russia today, пишет УНН со ссылкой на Facebook Николенко.

Детали

"СМИ сообщают о рассмотрении возможности предоставления в Сербии разрешения на вещание russia today", - отметил он.

Николенко напомнил, что в эфирах RT регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев.

"RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу. Призываем Белград не принимать такое решение. Предоставление разрешения на вещание russia today не будет соответствовать курсу Сербии на соискание членства в ЕС, которое ранее ввело санкции против этого российского пропагандистского ресурса", - сказал он.

Николенко добавил, что сербское правительство также должно понимать, что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии.

Напомним

Служба безопасности задержала иностранного блоггера, работавшего на российский пропагандистский телеканал russia today и распространявшего в Европейском Союзе фейки о войне россии против Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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