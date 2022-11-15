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Зеленский о репарациях: россии придется заплатить за содеянное, теперь это часть международно-правовой реальности

Зеленский о репарациях: россии придется заплатить за содеянное, теперь это часть международно-правовой реальности

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что репарации, которые россии придется заплатить за совершенное – это теперь часть международно-правовой реальности, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

"На площадке ООН наши дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две очень важные резолюции. Первая из них сегодня (14 ноября – ред.) поддержана – по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить весь ущерб, нанесенный российской войной, причем за счет российских же активов. Репарации, которые россии придется заплатить за содеянное, – это теперь часть международно-правовой реальности. Вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины – это еще согласовываем с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали", – сказал Зеленский.

Дополнение 

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой должен быть создан механизм выплаты россией репараций за развязанную войну в Украине.

За проголосовали 94 страны. Против – 14 и 73 – воздержались. Проект резолюции подготовила Украина при соавторстве около полусотни стран.

Напомним

За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Так в Telegram на принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

Источник: УНН
Теги: Украина, репарации, война с Россией, Владимир Зеленский
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